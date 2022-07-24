شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منتخب مصر في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار بكولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار بمدينة كالى بكولومبيا خلال الفترة من 18 - 24 يوليو الجاري ببعثة ترأسها سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ و محمود قرنة مدرب والسباحين هم : سيف أيمن - مهند غيث - ندا مجدي - جميلة علي صابر .

وجاءت أبرز نتائج السباحين المصريين في البطولة كالتالي:

فوز السباحة ندا مجدي أبو مسلم بالمركز الثالث في سباق 1500 متر سباحة بالزعانف المونو والمركز الخامس فى سباق 800 متر سباحة بالزعانف المونو وجاءت زميلتها جميلة علي صابر فى المركز الرابع فى سباق 1500 متر سباحة بالزعانف المونو والمركز السادس فى سباق 800 متر سباحة بالزعانف المونو.

علما بأن السباحتين ندا مجدي وجميلة علي 17 سنة تحت السن وفي مرحلة الناشئين وشاركتا فى بطولة العالم للكبار كما فاز السباح سيف أيمن بالمركز السادس فى سباق 100 متر سباحة بالزعانف المونو وفاز السباح مهند غيث بالمركز الثامن فى سباق 400 متر سباحة بالزعانف المزدوجة.

ومن جانبه أعرب سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والانقاذ عن سعادته بهذه النتائج وسط أبطال العالم الكبار بكولومبيا مشيدًا بالطفرة التى حققتها اللعبة خلال الأعوام الماضية وإعداد أبطال لمصر في الغوص والانقاذ.

وقد أعلن الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والانقاذ وعضو مجلس ادارة الاتحاد الدولى للغوص ورئيس البعثة المصرية عن مفاجأة جديدة وهي إسناد تنظيم بطولة العالم للسباحة بالزعانف بمصر نهاية شهر يونية ٢٠٢٣ والتي من المقرر تنظيمها بالعاصمة الإدارية الجديدة.