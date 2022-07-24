شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة مهمة وعاجلة من قبل روبرت ليفاندوفسكي لجماهير نادي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني رسالة لجماهير فريقه بعد أول مشاركة له بقميص البارسا فجر الأحد.

ما هي رسالة النجم روبرت ليفاندوفسكي لجماهير برشلونة؟

وشارك ليفاندوفسكي لأول مرة مع برشلونة في فوز 1-0 وديا على ريال مدريد في مباراة كلاسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.



وقال روبرت ليفاندوفسكي في رسالة مقتضبة عبر حساب برشلونة بموقع "تويتر": "مرحبًا بكم، أنا روبرت وأنا في غاية السعادة بوجودي معكم ولعب أول كلاسيكو لي في لاس فيجاس، شكرًا لكم على دعمكم".

وكاد ليفاندوفسكي الذي بدأ كلاسيكو ريال مدريد من الدقيقة الأولى، أن يسجل هدفا في الدقيقة 11 بعدما انطلق من على الجهة اليمنى وسدد كرة قوية حولها البلجيكي تيبو كورتوا حارس "الملكي" إلى ركلة ركنية.



وقبل 13 دقيقة من نهاية الشوط الأول تلقى ليفاندوفسكي عرضية من البرازيلي رافينيا، لكن إيدر ميليتاو أبعد الكرة، وبعدها بدقيقتين استقبل تمريرة أخرى من جافي سددها بمينيه لكن ديفيد آلابا زميله السابق في بايرن ميونخ أنقذ مرماه.

يذكر أن ليفاندوفسكي انتقل من بايرن ميونخ الألماني لبرشلونة بعقد يمتد لـ3 سنوات في صيف 2022، مقابل 45 مليون يورو.

يمثل انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة تهديدًا لآمال الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد في الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإسباني.



وتوج بنزيما مع ريال مدريد بجائزة "بيتشيشي" كهداف للدوري الإسباني للمرة الأولى في مسيرته، وذلك خلال الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا، لكنه سيجد نفسه هذا الموسم في منافسة صعبة مع ليفاندوفسكي.



يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي هو ماكينة أهداف فريقه بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة، كما أنه ظل هداف الدوري الألماني بجدارة منذ 2018 وحتى نهاية الموسم الماضي.

ليفاندوفكسي، هداف البوندسليجا في الموسم الماضي سجل 35 هدفًا ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي لثاني عام على التوالي كأفضل هداف على مستوى دوريات أوروبا.

وحال حافظ ليفاندوفسكي على نفس عدد الأهداف في موسمه الأول مع برشلونة سيكون من الصعب على بنزيما أو أي لاعب آخر في الليجا ملاحقته.



وسيكون كريم بنزيما في اختبار إثبات أن الموسم الماضي لم يكن ضربة حظ في مشواره الكروي بعدما توج بجائزتي هداف الليجا ودوري أبطال أوروبا.

اللاعب الذي سجل 27 عامًا الموسم الماضي بمسابقة الدوري الإسباني، مستغلًا رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة عن الليجا، سيواجه هذا الموسم منافسًا صعبًا هو ليفاندوفسكي.



إلى جانب ليفاندوفسكي وبنزيما، هناك أسماء أخرى مرشحة لمنافسة هذا الثنائي على جائزة "بيتشيشي"، ومن بينهم إياجو أسباس نجم سيلتا فيجو.

وسيكون إياجو أسباس من المرشحين كذلك للتتويج بجائزة هداف الليجا في الموسم المقبل 2022-2023، إذ سجل 18 هدفًا في 37 مباراة بالليجا خلال الموسم الماضي، ليحتل وصافة ترتيب الهدافين، حسب موقع "ترانسفير ماركت".



ينتظر أن يكون فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد وصاحب هدف تتويج الميرينجي بلقب دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول من أبرز المرشحين للفوز بجائزة هداف الليجا في الموسم المقبل.

وسجل فينيسيوس 22 هدفًا في كافة البطولات الموسم الماضي، منها 17 في مسابقة الليجا، ليحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الليجا.

فيني جونيور

ويعتبر راؤول دي توماس نجم فريق إسبانيول هو أحد أهم الأسماء المرشحة للمنافسة على جائزة هداف الدوري الإسباني الموسم المقبل.

دي توماس تنافس مع بنزيما على جائزة الهداف حتى النصف الأول من الموسم الماضي، علما بأنه أنهى مسابقة الليجا، مسجلًا 17 هدفًا، ومحتلا المركز الثالث في القائمة.