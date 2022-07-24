شوبير يتحدث عن تغييرات كبيرة في الأهلي.. ورحيل بدر بانون «لأسباب نفسية»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تغييرات كبيرة في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على اقتراب رحيل المدافع المغربي بدر بانون لأسباب نفسية، وأصبح في حكم المؤكد رحيل ثنائي أجنبي عن قلعة الجزيرة.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم": "أنا أتواجد في المغرب، والجميع يتحدث هنا عن اقتراب رحيل بدر بانون، عن صفوف الأهلي، ليس بسبب علاقة سيئة بين إدارة النادي واللاعب ولكن قد يكون الأمر لأسباب نفسية، بعد هجوم جماهير الأهلي ضد اللاعب مؤخرا، عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "بدر بانون لن يكون اللاعب الأجنبي الوحيد الراحل عن الأهلي، ولكن سيرحل ثنائي أجنبي عن صفوف الفريق الأحمر، وهذا أمر مؤكد وجرى الاستقرار عليه".

وتابع: "المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، عاد اسمه للارتباط بالانتقال لصفوف النصر السعودي، والأمور ستتضح خلال الأيام المقبلة لتحديد مصير اللاعب".

كما تحدث شوبير عن حملات الهجوم على الأهلي بعد خسارة كأس مصر أمام الزمالك، قائلاً: "الأهلي خسر كأس مصر أمام فريق كبير آخر بحجم الزمالك وليس من المنطقي أن يظل يفوز الأهلي دائما".

واختتم شوبير حديثه قائلاً: "أشعر أن البعض كان ينتظر سقوط الأهلي حتى يصفي حساباته مع إدارة النادي رغم أن الأهلي حقق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر نسخة 2020، ومع أول خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا ثم كأس مصر 2021 تحول الأمر وكأنه انهيار للأهلي".