تخبط شديد في الأهلي.. محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة يشعل الأجواء بـ «بوست».. وسعد شلبي يهاجمه «بالتنسيق مع الخطيب»

الشارقة - اميمة ياسر -

حالة من الغضب الشديد داخل جدران النادي الأهلي بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم للقب كأس مصر أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدفني لهدف، يوم الخميس الماضي، بجانب بعض الأحداث التي أعقبت الهزيمة، أبرزها التعليق "الغاضب" لـ محمد الدماطي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد ضياع البطولة.

وكان الدماطي قد كتب منشوراً عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قال فيه: "زي ما بطلع في كل لحظة فوز أنزل صور وأبارك، أخلاقي وتربيني تقول إنه في لحظة الهزيمة لازم برضوا أظهر وأتصدر وأتحمل مسئولية المكان اللي أنا فيه، حتى لو كانت المسئولية في سكوتي".

وأضاف الدماطي: "الواحد مفيش كلمة يقولها توفي أد ايه المرار اللي جوايا على كل حاجة وحشة بنشوفها بقالنا شهور مش النهارده بس، مش ده الأهلي في كل شيء، مش خسارة ماتش بس، اللهم يسر لي أمري وألهمني الصواب".

الأهلي يرد على الدماطي

من جانبه، علّق سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على منشور الدماطي الغاضب بعد خسارة الأهلي، موجهاً له انتقادات حادة.

وقال شلبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كل الاحترام والتقدير للإدارة التنفيذية، وعلى رأسها محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة وكل التحية لأعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف شلبي: "ما كتبه الدماطي مش متعودين عليه في النادي الأهلي، هذه الأمور لا تناقش على مواقع التواصل، هذا أمر يخالف ثوابت النادي".

وتابع: "أي أمور تخص النادي الأهلي، يتم مناقشتها في اجتماعات مجلس الإدارة، من الممكن حدوث اختلاف في وجهات النظر، لكن صناعة القرار تتم بناءً على رأي الأغلبية، وهذا ما تعودنا عليه في الأهلي".

وواصل: "لا توجد أي خلافات داخل الأهلي في الفترة الحالية، لكن ما فعله الدماطي يخالف تقاليد النادي، وجهات النظر تستعرض على الطاولة ولا في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح سعد شلبي أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لم يتحدث مع الدماطي حول ما كتبه على حسابه على موقع “فيس بوك”، فور خسارة الأهلي لقب كأس مصر.

شلبي: هجومي على الدماطي بالتنسيق مع الخطيب

ولاحقاً، أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن المداخلة الهاتفية التي أجراها عبر فضائية ”صدى البلد“، كانت عقب اجتماع تنسيقي جرى مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.

وقال شلبي، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الأهلي في الساعات الاولى من صباح الأحد، إنه ”تم تكليفه بتوضيح بعض الأمور في إطار من الاحترام المتبادل بين كل عناصر المنظومة في النادي الأهلي“.

وأضاف: ”أنه نقل في مداخلته تحفظ النادي على ما قام به محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، بالتحدث عن الشؤون الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة الذي اتخذه قبل فترة، ولم يطرح المدير التنفيذي وجهة نظره الشخصية في هذا الشأن“.

حقيقة استقالة الدماطي

قال الإعلامي هاني حتحوت، خلال تقديم برنامجه "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن محمد الدماطي يرى أن هناك مشاكل كثيرة يجب الرد عليها، وعدم الرد عليها يعد عدم تحمل للمسئولية التي أوكلها له أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء.

وأوضح حتحوت أن التهميش والانفراد بالقرارات سر غضب محمد الدماطي من إدارة الأهلي، والتي جاءت نتيجة تواجد شركة الكرة بالنادي ووجود أكثر من رأى داخلها.

وأضاف الإعلامي أن محمد الدماطي لن يستقبل من منصبه، وسيستمر حتى نهاية دورته، وسيعمل الأهلي على تهدئة الأجواء خلال الفترة المقبلة.