شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون الميركاتو الصيفي الأكثر إثارة في تاريخ الكرة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة تفصلنا عن نهاية الدوري العام للموسم الجاري، والذي لم يعلن كامل تفاصيله وأسراره حتى الآن بسبب المنافسة الشرسة بين جميع الأندية سواء في قمة أو قاع أو وسط جدول المسابقة المحلية، ليبدأ بعده صراع آخر بين جميع الأندية لضم أفضل الصفقات في الموسم الجديد والمرتقب بالكرة المصرية.

وأصبح موسم الانتقالات الصيفية المرتقب، مرشحاً لأن يكون أقوى موسم انتقالات في تاريخ الكرة المصرية، خاصة بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك وأيضا منافسين جدد على الساحة مثل بيراميدز وفيوتشر وفاركو والمصري، في ظل حاجة كل هذه الأندية لتدعيم مراكز عديدة بكل فريق.

نادي الزمالك المتعطش لخوض منافسة قوية في مواسم الانتقالات، والذي لا تكاد تنتظر جماهيره موعد الميركاتو القادم، يعتبر أكثر الفرق التي بحاجة إلى تدعيمات، خاصة أن الفريق الأبيض حُرم من قيد أي صفقة خلال الموسم الجاري بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما رحل عن نادي الزمالك قائمة مميزة من اللاعبين في الموسم الجاري، أبرزهم، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، طارق حامد ومحمد أبو جبل، بالإضافة إلى سفر رزاق سيسية إلى بلاده وانقطاع اتصالاته مع النادي الأبيض، وباتت قائمة الفريق في حاجة ماسة إلى تدعيمات قوية في كافة المراكز، وأعلن النادي الأبيض في وقت سابق أنه أنهى بالفعل اتفاقه مع ما لا يقل عن 10 صفقات جديدة سيتم الإعلان عنهم بنهاية الموسم.

وعلى الجانب الآخر في النادي الأهلي، لا تقل حالة التأهب للميركاتو الصيفي، بعد تراجع أداء الفريق بشكل ملحوظ نتيجة ضغط المباريات ومشاركة الفريق الأحمر في العديد من البطولات مما أدى إلى استنزاف المجهود البدني للاعبين مع اقتراب نهاية الموسم الجاري، وسقوط الكثير من الإصابات العضلية التي أثرت سلباً على الفريق في كثير من المباريات المهمة.

ويستعد مسؤولو الأهلي لخوض ميركاتو قوي بعد نهاية الموسم الجاري وتدعيم الفريق بأقوى الصفقات لاستعادة الألقاب والبطولات التي فقدها الأهلي في الموسم الجاري وعلى رأسها بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى كأس مصر.

وما يزيد سخونة الميركاتو هو تدخل أندية جديدة في موسم الانتقالات سخرت إمكانيات أكبر للحصول على أقوى الصفقات وتحقيق أهدفها بالتواجد وإثبات الذات وكتابة تاريخ جديد في الكرة المصرية، في مقدمة تلك الفريق، فيوتشر وبيراميدز وفاركوبالاضافة الى المصري ، الذين يسعون بقوة للحصول على خدمات أفضل اللاعبين ومناطحة القطبين على الألقاب.