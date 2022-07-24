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الكاراتيه يعسكر في الإسماعيلية استعداد للبطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب الكاراتيه في معسكر مغلق بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمنافسات البطولة العربية التي تقام بمصر، يومى 29 و 30 يوليو الجارى.

ومن المقرر أن تستضيف صالة ستاد القاهرة، منافسات البطولة العربية، والتي يشارك بها منتخبى الرجال والسيدات.

كما يشارك منتخب الكاراتيه "رجال وسيدات" فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى تركيا أكتوبر المقبل، ويستعد الكاراتيه للبطولة بخوض تدريباته التى بدأها أمس بالمركز الأولمبى وسط طموحات بتحقيق اللقب والتتويج بميداليات البطولة.

وكان الكاراتيه قد حقق 7 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر، مقسمة إلى ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، حقق الميداليات كلا من فريال أشرف ويوسف بدوى، بخلاف الفضة لأحلام يوسف، وعبد الله ممدوح، والبرونز لعمر علاء، وريم أحمد، وطه طارق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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