شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعسكر في الإسماعيلية استعداد للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب الكاراتيه في معسكر مغلق بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمنافسات البطولة العربية التي تقام بمصر، يومى 29 و 30 يوليو الجارى.

ومن المقرر أن تستضيف صالة ستاد القاهرة، منافسات البطولة العربية، والتي يشارك بها منتخبى الرجال والسيدات.

كما يشارك منتخب الكاراتيه "رجال وسيدات" فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى تركيا أكتوبر المقبل، ويستعد الكاراتيه للبطولة بخوض تدريباته التى بدأها أمس بالمركز الأولمبى وسط طموحات بتحقيق اللقب والتتويج بميداليات البطولة.

وكان الكاراتيه قد حقق 7 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر، مقسمة إلى ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، حقق الميداليات كلا من فريال أشرف ويوسف بدوى، بخلاف الفضة لأحلام يوسف، وعبد الله ممدوح، والبرونز لعمر علاء، وريم أحمد، وطه طارق.