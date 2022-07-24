شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل جلسة سواريز مع بدر بانون في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي من الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق عن عدة أمور خاصة له وبإصابته القديمة وما يُثار حوله من عروض تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وتحدث سواريز مع بانون في جلسة خاصة جمعتها أمس، السبت، عن بعض الأمور الخاصة باللاعب ومشاركته في التدريبات وحالته المعنوية والفنية وتلقيه عروض من أندية خارجية ترغب في التعاقد معه.

ومازال بانون خارج حسابات سواريز الذي تولي المسئولية مؤخراً خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني .

وإرتبط أسم بانون الفترة الماضية بالعديد من العروض الخارجية حال الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي حيث لم يعد يشارك في المباريات رغم تماثله للشفاء التام من الإصابة التى تعرض لها في يناير الماضي بإلتهابات في عضلة القلب نتيجة مُضاعفات فيروس كورونا.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في السادسة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة ، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة.

على صعيد متصل ، تحدث المدرب البرتغالي مع لاعبي الأهلي عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباريات المقبلة التى شدد المدير الفني على ضرورة الأجتهاد فيها بشكل أكثر وعدم تكرار الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحديداً أمام بيراميدز بالدوري والزمالك بنهائي كأس مصر.

وطلب سواريز من لاعبي الأهلي تنفيذ تعليماته حتى يتحقق هدف الفريق في النهاية بالفوز خاصة وأن المباريات الماضية شهدت عدم إستجابة بعض اللاعبين لتعليماته.