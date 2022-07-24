شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة الجونة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الجونة في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

وأعلنت لجنة الحكام أن إبراهيم نور الدين سيدير المباراة كحكم ساحة، ويعاونه هشام الدسوقي، وعماد العقاد، فيما سيكون محمد يوسف فياض حكمًا رابعًا.ويتولى الحكم وائل فرحان مهمة تقنية الفيديو "الفار"، بمساعدة محمد عزازي.

وكان الحكم محمد عادل أدار مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ستاد "خالد بشارة" يوم 5 يوليو الجاري، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى والجونة الليلة أدار 34 مباراة سابقة للمارد الأحمر في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر الفوز فى 26 منها آخرها على حساب ايسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة 14 للمسابقة علي ستاد الاهلى والسلام، وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين خلال 7 مواجهات أخرها أمام طلائع الجيش بالدوري في الموسم الماضي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد ، إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 50 مناسبة وقام بالطرد في 5 مناسبات واحتسب للأهلي 12 ركلة جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، متخلفًا بفارق 9 نقاط عن الصدارة التي يحتلها الزمالك، في المقابل يأتي الجونة في المركز الـ15 برصيد 26 نقطة.