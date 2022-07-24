شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية يتصدر منافسات السلاح لتتابع الرجال بطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب كوريا الجنوبية منافسات السلاح لتتابع الرجال في منافسات بطولة العالم بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وجاء تصدر منتخب كوريا الجنوبية المكون من جينهوا جونج و جون وانجيت برصيد 259 نقطة ثم منتخب اوكرانيا المكون من ديميتروا باروك وكايريم شيخماميتيف في المركز الثاني برصيد 250 نقطة.

وأحتل منتخب مصر المكون من إسلام حامد، وأحمد حامد المركز الثالث برصيد 247 نقطة وتنطلق في الرابعة والثلث عصرا منافسات الفروسية لتتابع الرجال تليها النقاط الاضافية للسلاح ثم السباحه وأخيرا اليزر رن وفي السابعة الا ربع مساء يتم توزيع جوائز الفائزين بمنافسات تتابع الرجال .

وتستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث بمشاركة 43 دولة مشاركتها في البطولة كالتالي:

الأرجنتين، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، شيلي، الصين، تايوان، كولومبيا، التشيك، الأكوادور، أستونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، مالي، المكسيك، مولدوفا، بيرو، بولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا،

أمريكا، أوزبكستان، فنزويلا، كرواتيا، الدنمارك، البرتغال، صربيا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وسيشارك المنتخب المصري في منافسات البطولة ب 11لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

يذكر أن جدول منافسات البطولة يضم مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.