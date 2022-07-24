شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى يقترب من الاستمرار فى جهاز روى فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد شوقى مدرب عام منتخب مصر، من الاستمرار فى الجهاز الجديد للفراعنة بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة قراره النهائى فى اجتماع هذا الأسبوع.

وسافر فيتوريا وجهازه إلى البرتغال الجمعة الماضى، عقب حضور مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر على أن يعود أول أغسطس المقبل.

وأبدى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، سعادته البالغة بقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.، مؤكدا انه فخوربالتواجد في مصر وفخور بتدريب منتخب الفراعنة.

وأوضح المدير الفني للمنتخب المصري، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كان له دورا كبيرا في المفاوضات، لأنه تحدث معه عن المشروع الكبير للمنتخب خلال السنوات المقبلة وسنعمل عليه وتحقيقه.

وأضاف فيتوريا، أنه يعلم جيدًا التحدي الذي سيواجهه لتدريب منتخب مصر، معلقا "الجماهير المصرية تتنفس كرة".

وتمنى فيتوريا أن يكون الجميع يد واحدة طوال مسيرته مع المنتخب من أجل نجاح المهمة وتحقيق إنجازات للمنتخب.