شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ينشر صور حصوله على دبلومة الإدارة الرياضية من فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل سعد الدين سمير كابتن فريق فيوتشر، بحصوله على شهادة الدبلومة في الإدارة الرياضية من فيفا، ونشر سعد سمير صورًا عبر حسابه الشخصي على تويتر: الحمد لله علي الحصول على دبلومة الإدارة الرياضية CIES international program in sports management من فيفا بالتعاون مع جامعة القاهرة كل الشكر للقائمين علي البرنامج في دعم الكوادر الرياضية في مصر والوطن العربي.



سعد سمير والسقا (1)



سعد سمير والسقا (3)



سعد سمير



سعد سمير

وشارك عبد الظاهر السقا وسعد سمير، في دورة الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتهدف الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية إلى تزويد المتخصصين والمهنيين في الإدارة الرياضية بالمعارف والمهارات الضرورية للإدارة الكفؤة والفعالة للأحداث والمؤسسات الرياضية من خلال التكيف مع السياق البيئي الذي يعملون فيه، وتشهد الدورة مشاركة عدد من نجوم الكرة العربية.

وقرر الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، استئناف استعدادات الفريق للقاء المقبل أمام الزمالك، وذلك بدون راحة، بعد الفوز في مباراة الأمس على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف، في مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، وأكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفيوتشر، على أن فريقه سيستعد للزمالك بدون راحة.

وتأكد غياب محمد رضا "بوبو"، لاعب فيوتشر، عن تدعيم صفوف فريقه أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الخميس المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته أمس مع فريقه أمام البنك الأهلي.

وكان فيوتشر قد حقق فوزاً عريضاً على البنك الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري العام، وذلك برباعية مقابل هدف ليستعيد مسار الانتصارات بعد تلقي 3 هزائم متتالية بالمسابقة المحلية.