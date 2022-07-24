شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نور الطيب تبدأ الاستعداد للموسم الجديد في الاسكواش برفقة ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت البطلة المصرية نور الطيب المصنفة رقم 11 على مستوى العالم لسيدات الاسكواش، استعداداتها للموسم الجديد، بخوض التدريبات البدنية، وذلك بصحبة ابنتها فريدة.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، ببطولة قطر كلاسيك، والتي تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 188 ألف دولار، وتتطلع الطيب في الموسم الجديد أن تعود إلى قائمة التوب 10 في التصنيف العالمي، حيث كانت نور الطيب قد وصلت إلى التصنيف العالمي الثالث قبل أن تتوقف عن ممارسة الاسكواش لفترة بسبب الحمل.



نور الطيب

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر يوليو الجارى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الرابع على التوالى منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني فى المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادي دجلة، وتراجعت سلمى هاني مركزاً لتحتل التصنيف التاسع.

فيما تقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس 3 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف رقم 11، وتقترب من اقتحام قائمة التوب 10.