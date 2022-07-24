شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يحصد ذهبية الفرق في البطولة الأفريقية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب الوطني للجودو بالمركز الأول والميدالية الذهبية, خلال مشاركته في منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية للشباب، المقامة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي.

وحقق المنتخب ذهبية الفرق بعد الفوز على منتخب أنجولا في المباراة النهائية بنتيجة (4-2).

وبدأ المنتخب مشواره من الدور ربع النهائي بالفوز على منتخب كينيا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة (4-0)، ثم الفوز على منتخب السنغال بنفس النتيجة في الدور قبل النهائي، وأخيرا الفوز على منتخب أنجولا في المباراة النهائية.

ومثل منتخب مصر في منافسات الفرق كل من، زياد الدالي وأحمد فرج ومروان أيمن وأفنان ياقوت وصفا سليمان وتسنيم رشدي.

وكان المنتخب قد توج بكأس البطولة الأفريقية للشباب، بعد أن حصد لاعبيه 13 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي.

وجاءت الميداليات بواقع 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وبرونزيتين. جاءت الميداليات الذهبية من خلال: يسري سامي – وزن 60 كجم علي محمد – وزن 81 كجم هادي حسين – وزن 100 كجم أحمد فرج – وزن +100 كجم حنين حسن – وزن 57 كجم فاطمة محمد – وزن 63 كجم فرح شرف – وزن +78 كجم وجاءت الميداليات الفضية من خلال: عادل حمادة – وزن 66 كجم تسنيم تامر – وزن 75 كجم فريدة مجدي – وزن 70 كجم صفا سليمان – وزن +78 كجم وحصد الميداليات البرونزية كل من: زياد الدالي – وزن 81 كجم أفنان ياقوت – وزن 70 كجم وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة بإجمالي 141 متنافسا، جاءوا بواقع 78 لاعبا و63 لاعبة.

وشارك في البطولة منتخبات، أنجولا وبتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجزر القمر وكوت ديفوار والجابون وجامبيا وغينيا وكينيا ومدغشقر والمغرب وموزمبيق والنيجر والسنغال وسيراليون وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي، بالإضافة لمنتخب مصر.

وكان منتخب الناشئين قد توج أيضا منذ ساعات بكأس البطولة الأفريقية، بعد حصد 13 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، ليتربع الجودو المصري على عرش القارة الأفريقية.