شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بالأرقام بين فوزى والشناوى قبل موقعة الإسماعيلى وبيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة من العيار الثقيل ستكون بين محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي ضد أحمد الشناوي نظيره فى بيراميدز الذى عاد للمشاركة بعد فترة طويلة إثر تعرضه للإصابة، وذلك خلال القمة التى ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية، لحساب الجولة الـ 26 من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ويحمل الحارسان العديد من الصفات والمميزات التي تميز حراس المرمى في العصر الحديث من حيث المواجهات الفردية وشخصيتيهما القيادية داخل الملعب إلا أن ” فوزي ” يتفوق بشكل أكبر بعد مشاركته بصفة أساسية مع الدراويش على مدار المواسم الماضية على عكس ” الشناوي ” الذى غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة أو الجلوس بديلاً.

ونعقد مقارنة بين ثنائي حراس المرمى هذا الموسم والتي جاءت كالتالي ..

* فوزي شارك مع الدراويش فى 16 مباراة ببطولة الدوري المحلي بواقع 1395 دقيقة، حيث نجح فى التصدي خلال هذا الموسم بالمسابقة المحلية إلى 16 فرصة حقيقية.

* ساهم "فوزي" فى حصد فريقه 6 انتصارات والتعادل فى 8 مباريات، كما نجح فى تحقيق كلين شيت (شباك نظيفة) خلال 6 لقاءات بالمسابقة.

على الجانب الآخر ..

* "الشناوي" شارك هذا الموسم ببطولة الدوري مع فريق بيراميدز فى 3 لقاءات فقط بواقع 270 دقيقة ومباراة وحيدة بكأس مصر.

* "الشناوي" ساهم فى الذود عن مرماه بفرصتين حقيقتين فضلاً عن الخروج بكلين شيت فى مباراتين بعد عودته للمشاركة بصفوف فريقه بعد شفاءه من الرباط الصليبي، ولم يستقبل سوى هدفين فى مباراة طلائع الجيش وكان من أسباب فوز فريقه على الأهلى وإنبي.