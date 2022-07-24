شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. "دش ساخن" من العميد للاعبي المصري يغير مسار الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبًا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحيانًا ووصلات هزار أحيانًا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، عن جلسة عاصفة، جمعت الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن مع لاعبي المصري عقب التعادل سلبياً، مع الاتحاد السكندري في الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام بالموسم الجاري، وقال إبراهيم حسن: عقدنا جلسة مع اللاعبين استمرت ساعتين في غرفة خلع الملابس بعد المباراة، لأن الثلاث نقاط كانوا في أيدينا وكذلك في مباراة فاركو من قبلها، وحسام حسن قال للاعبين "مش ده اللي الجمهور منتظره مننا".

أضاف مدير الكرة بالمصري: جماهير المصري لا تقبل إلا بالفوز وأصبحت الآن تحزن بسبب التعادل ولا يرضيها خسارة نقطتين في المتناول خاصة أننا كنا الأقرب والأكثر قدرة على حصد الثلاث نقاط، وهذا كان سبباً في عودة لاعبي الفريق من جديد للتألق والفوز على سيراميكا برباعية.