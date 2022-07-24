شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. "دش ساخن" من العميد للاعبي المصري يغير مسار الفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبًا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحيانًا ووصلات هزار أحيانًا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.
أضاف مدير الكرة بالمصري: جماهير المصري لا تقبل إلا بالفوز وأصبحت الآن تحزن بسبب التعادل ولا يرضيها خسارة نقطتين في المتناول خاصة أننا كنا الأقرب والأكثر قدرة على حصد الثلاث نقاط، وهذا كان سبباً في عودة لاعبي الفريق من جديد للتألق والفوز على سيراميكا برباعية.
إجمالاً قاد حسام حسن، النادي المصري، في 7 مباريات منذ توليه الإدارة الفنية للفريق، بواقع مباراتين في كأس مصر، و5 لقاءات بالدوري العام، نجح خلالهم العميد في حصد 5 انتصارات بينما تعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة، وسجل لاعبو المصري تحت قيادة حسام حسن 10 أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفين فقط وحافظ المصري على نظافة شباكه في 5 مباريات.