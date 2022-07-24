شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل 10 غيابات عن الأهلي أمام الجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي غيابات كثيرة في مباراة الجونة المقرر لها السادسة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

ويغيب 10 لاعبين عن الأهلي في مباراة الجونة لأسباب مختلفة، وهم حسين الشحات، وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ومحمد محمود للإصابة والمالي آليو ديانج للأيقاف والثنائي ، بدر بانون وزياد طارق لأسباب فنية.

وأعلن الجهاز الطبي إصابة أحمد نبيل كوكا بمزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال تدريبات الفريق ويخضع اللاعب حالياً لفترة تأهيل لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

فيما بدأ محمد شريف في تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الزمالك بنهائي كأس مصر ، ويحتاج إلى فترة تأهيل تصل إلى شهرين قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية ، أما بيرسي تاو، فقد شارك في جزء من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خاضه الفترة الماضية للتعافي من إصابته التى كانت عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن عمار حمدي يخضع لفحوصات وقياسات بدنية جديدة بعد نحو شهر من الآن لمتابعة استجابته للبرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي ، كما بدأ أكرم توفيق المشاركة في أجزاء من تدريبات الفريق ضمن مراحل تأهيله من جراحة الرباط الصليبي وجاءت مشاركة أكرم توفيق في جزء من تدريبات الأهلي منذ خمسة أيام، قبل المشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية خلال شهر من الآن.

أما حسين الشحات، فتقرر خضوعه لعملية جراحية نهاية الأسبوع الجاري بمستشفى إسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الركبة وأعلن الجهاز الطبي إصابة حسين الشحات بقطع كامل في غضروف الركبة ، ويعاني محمد محمود من آلام في العضلة الخلفية حرمته من مباراة الجونة .

وجائت قائمة الأهلي لمباراة الجونة ، كالتالي : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري