شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإيطالى: تنظيم مصر لبطولة العالم للسلاح جعل مهمتنا صعبة فى نسخة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد باولو أزي رئيس الاتحاد الإيطالي للسلاح بتنظيم مصر لبطولة العالم التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجاري بمشاركة 105 دول يمثلهم 1060 لاعبة ولاعبة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال أزي: "بصفتي رئيس الاتحاد الإيطالي وعضو الاتحاد الدولي للسلاح فأنا سعيد بتنظيم مصر ونجاحها في بطولة العالم الحالية فكل شىء هنا كان رائعًا وقمت بالحديث مع عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري وهنأته على التنظيم الرائع فكانت بطولة ممتازة وساحرة والإمكانيات كانت كبيرة ومجهود كبير من اللجنة المنظمة".

وأضاف: "ما نجحت فيه مصر بهذه البطولة الرائعة يمثل تحديا كبيرا لنا في تنظيم البطولة المقبلة ببلادنا في مدينة ميلان لكن سنقدم أفضل ما لدينا للوصول لهذا المستوى التنظيمي وأرى أن كل ذلك جيد وسيعمل على تطوير لعبة السلاح".

وتابع: "تنظيم البطولة على الطريقة الفرعونية وإضافة التاريخ المصري القديم والنقوش الفرعونية أعطى لمسة رائعة للبطولة وهو ربط جيد بين الحضارة والرياضة، كما أن تسليم أصحاب الذهبيات قناع فرعوني كان فكرة ممتازة أسعدت جميع المشاركين في البطولة ".

وواصل: "في البطولة المقبلة بميلان سنعطي تاريخنا فرصة كبيرة داخل الحدث وقدمنا نبذة عن ذلك في الفيديو الترويجي ونريد أن نظهر ثقافتنا وعادتنا وهذه البطولة فرصة للترويج وإظهار صورة مميزة عن إيطاليا ولدينا أماكن رائعة في ميلان لامتاع الوفود المشاركة".

وأكد: "الصعوبات التي سنواجهها في تنظيم البطولة المقبلة هو عدم امتلاكنا صالة مغطاه كبيرة مثل استاد القاهرة الدولي لكن سنرتب أماكن جيدة لإقامة النهائيات وتجنب أي مشكلات ونركز بشكل كبير على التنظيم وقرب المسافات بين المنافسات وتجنب إرهاق المشاركين ليؤدوا عملهم على أكمل وجه ".

وأتم: "حققنا 8 ميداليات وهي نتيجة جيدة فلدينا 24 لاعبا ولاعبة منهم 10 يشاركون للمرة الأولى ومنهم من حقق الذهبية لكن خسرنا نهائيين أيضا ، ورغم ذلك نمتلك مكانة جيدة في اللعبة ونحن ننظر للمستقبل وكانت بطولة جيدة لنا وهي مرحلة تأهيلية للأولمبياد وهذه البطولة هي بداية الطريق لأولمبياد باريس 2024.