شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة .. فيوتشر يبدأ استعداداته للزمالك في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، استئناف استعدادات الفريق للقاء المقبل أمام الزمالك، وذلك بدون راحة، بعد الفوز في مباراة الأمس على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف، في مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، وأكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفيوتشر، على أن فريقه سيستعد للزمالك بدون راحة.

وتأكد غياب محمد رضا "بوبو"، لاعب فيوتشر، عن تدعيم صفوف فريقه أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الخميس المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته أمس مع فريقه أمام البنك الأهلي.

وكان فيوتشر قد حقق فوزاً عريضاً على البنك الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري العام، وذلك برباعية مقابل هدف ليستعيد مسار الانتصارات بعد تلقي 3 هزائم متتالية بالمسابقة المحلية.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.