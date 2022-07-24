شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرسم مع معاونيه خطة عبور سموحة وتخطى عقبة الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسات مكثفة مع أفراد جهازه المعاون، وأسامة نبيه المدرب العام، من أجل ايجاد حلولًا لتعويض غيابات الأبيض خلال مواجهة سموحة.

ويعاني الزمالك من غيابات مؤثرة في مواجهة سموحة، بعدما رحل المغربيان أشوف بن شرقي ومحمد أوناجم، وغياب إمام عاشور للإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثالث، وتعد تلك الغيابات مؤثرة كون هؤلاء اللاعبين من القوام الاساسي بالفريق.

ومازال فيريرا يبحث مع معاونيه كيفية تعويض رحيل بن شرقي، واختيار لاعب مناسب يشارك في هذا المركز، حيث تجري المقارنة بين سيد نيمار ويوسف أوباما، كما يخطط فيريرا لتوظيف محمد عبد الغني في وسط الملعب بجوار اشرف روقا لتعويض إمام عاشور.

ويخوض الزمالك، مواجهة صعبة عندما يلتقى مع سموحة في التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تكمن صعوبة المباراة على الفارس الأبيض في قيامها بعد وقت قليل جدًا من مواجهة الأهلى في نهائي كأس مصر، في اللقاء الذى أقيم يوم الخميس الماضى، مما يؤدى لإرهاق اللاعبين، فضلاً عن نشوة الانتصار والتتويج بالكأس التي حذر منها فيريرا، بخلاف الغيابات الهامة التي يعانى منها الفريق الأبيض، ورغبة سموحة في تحقيق الفوز وتعويض الخسارة الأخيرة من البنك الأهلى.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدف، واستقبلت شباكه 32 هدف.