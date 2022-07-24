شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يوصي بضرورة تدعيم هجوم ودفاع بيراميدز فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي بيراميدز، بضرورة ابرام مسئولي فريقه صفقات سوبر من اجل تدعيم خطي هجوم ودفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادا للموسم الجديد.

وطلب تاكيس من إدارة بيراميدز ضرورة التعاقد مع ثنائي هجوم علي أعلي مستوي، بالإضافة الي تدعيم خط الدفاع، حيث أن بيراميدز يعاني في كثير من الأحيان بسبب ضعف خط هجومه وعدم القدرة علي ترجمة سيطرة الفريق لأهداف، كما يعاني أيضًا من نقص عددي في الدفاع.

وبدا مسئولي بيراميدز البحث عن عناصر مميزة خارج وداخل مصر لحسم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي بعد الحصول علي موافقة تاكيس جونياس.

ويحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية، في اليوم الأخير ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

في المقابل يحتل بيراميدز المركز الثاني بعدما فوزاً ثميناً على حساب الأهلي في الجولة 25 من عمر المسابقة، حيث تغلب على الفريق الأحمر بثنائية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 53 بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث بجدول المسابقة.