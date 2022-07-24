شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه غانا 7 أغسطس فى إياب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، يوم 7 أغسطس المقبل، موعدا لمباراة الإياب أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا "موزمبيق 2022"، على أن تقام المباراة فى الإسكندرية.