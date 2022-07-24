شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتقد عموري أمام إيسترن كومباني لتراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق بالجولة السابعة والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق إيسترن كومباني والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب، وذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

من جانبه، أعرب إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على سيراميكا برباعية مقابل هدف خلال مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: مازلنا لم نطمئن على المصري حتى الآن، هدفنا أن يعود الفريق إلى الدوري وإلى المنافسة بشكل قوي.

وأضاف: جماهير المصري لا تقبل إلا بالفوز والتعادل يحزنهم، حتى ولو كنا نواجه فريق أعلى منا في الإمكانيات وهذا الأمر يسعدنا أن يعود الطموح في المكسب إلى جماهيرنا بعد الحالة الصعبة التي تسلمنا عليها الفريق.

اجمالاً قاد حسام حسن، النادي المصري، في 7 مباريات منذ توليه الإدارة الفنية للفريق، بواقع مباراتين في كأس مصر، و5 لقاءات بالدوري العام، نجح خلالهم العميد في حصد 5 انتصارات بينما تعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة، وسجل لاعبو المصري تحت قيادة حسام حسن 10 أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفين فقط وحافظ المصري على نظافة شباكه في 5 مباريات.