شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يتأهل لنهائى منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب الجودو شباب إلى نهائي منافسات الفرق، بمنافسات البطولة الأفريقية التي تقام فى كينيا، بعد التغلب على السنغال بنتيجة 4/0 فى نصف النهائى، ومن قبلها الفوز على صاحب الأرض بنفس النتيجة فى ربع النهائى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الجودو مع نظيره السنغال في نصف نهائي البطولة ، في المنافسات التي تقام اليوم أيضا .

وتوج المنتخب الوطني للجودو بذهبية الفرق خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين المقامة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون في ربع النهائي، ثم الفوز على جنوب افريقيا في نصف النهائي، قبل الفوز على منتخب أنجولا في النهائي بنتيجة (4-1).

وكان المنتخب قد حصد كأس البطولة في منافسات الفردي، بعد حصد 13 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.