شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد 135 مليون جنيه من القيمة التسويقية للاعبين بعد رحيل خماسى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 5 لاعبين رحلوا عن نادي الزمالك قبل نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقودهم مع الفريق الأبيض، وهم، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، طارق حامد ومحمد أبو جبل، بالإضافة إلى رزاق سيسية والذي رفض الرد على مكالمات النادي والعودة من كوت ديفوار.

وفقدت قائمة نادي الزمالك جزء كبير من قيمتها التسويقية برحيل 5 لاعبين من نجوم الفريق، حيث كانت القيمة التسويقية للنادي الأبيض تصل إلى 21 مليون و430 ألف يورو، قبل أن تنخفض وفقاً لآخر تحديث لها على موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت" إلى 14 مليون و430 ألف يورو.



الزمالك

وفقدت قائمة الزمالك 7 ملايين يورو أي ما يعادل 135 مليون و220 ألف جنيهاً مصرياً، وجاءت القيمة التسويقية للراحلين عن الزمالك كالتالي:

محمد أبو جبل: مليون و500 ألف يورو

أشرف بن شرقي: 2 مليون و500 ألف يورو

محمد أوناجم: مليون و200 ألف يورو

طارق حامد: مليون و200 ألف يورو

رزاق سيسية: 600 ألف يورو