شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال سواريز للاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق خلال المحاضرة التى عقدها معهم أمس بشأن عدة أمور تتعلق بأدوارهم في مباراة الجونة الليلة ببطولة الدوري.

وتحدث المدرب البرتغالي مع لاعبي الأهلي عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباريات المقبلة التى شدد المدير الفني على ضرورة الأجتهاد فيها بشكل أكثر وعدم تكرار الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحديداً أمام بيراميدز بالدوري والزمالك بنهائي كأس مصر.

وطلب سواريز من لاعبي الأهلي تنفيذ تعليماته حتى يتحقق هدف الفريق في النهاية بالفوز خاصة وأن المباريات الماضية شهدت عدم إستجابة بعض اللاعبين لتعليماته.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في السادسة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة ، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة.