الامارات | ملخص مباراة المغرب وجنوب إفريقا (2-1) في النهائي الإفريقي للسيدات (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة المغرب وجنوب إفريقا (2-1) في النهائي الإفريقي للسيدات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت جنوب إفريقيا لقب كأس أمم إفريقا للسيّدات في كرة القدم بعد تغلبه على المغرب 2-1 في المباراة النهائيّة التي اقيمت السبت على ملعب مولاي عبد الله في الرباط أمام جمهور غفير تجاوز 50 ألف متفرج.

وخاض الفريقان مباراة قوية لكن الشطو الاول انتهى من دون اهداف قبل أن تسجل لاعبات منتخب جنوب إفريقيا هدفين في الدقيقتين 63 و71 عبر لاعبة براغا البرتغالي جيرماين سيوبوسينوي وهيلدا ماغايا المحترفة في كوريا الجنوبية على التوالي. فيما أحرزت هدف المغرب لاعبة توتنهام الإنجليزي روزيلا العيان في الدقيقة 80.

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