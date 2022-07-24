شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري.. ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وسموحة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلق الزمالك صفحة كأس مصر بعد تتويجه باللقب على حساب الأهلي، الخميس الماضي، حين يلاقي سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، فيما يحل سموحة بالمركز الخامس وجمع 39 نقطة حتى الآن.

يستضيف الزمالك نظيره سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري، مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يعاني الزمالك من غيابات عديدة، خاصة بعد رحيل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، ومن المتوقع أن يبدأ أمام سموحة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد



خط الدفاع: عبدالله جمعة - حسام عبدالمجيد - محمود الونش - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبدالغني - سيد نيمار - محمد أشرف روقا

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الجزيري - أحمد السيد زيزو

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

تبث منافسات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس.

ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 57 نقطة

بيراميدز - 53 نقطة

الأهلي - 48 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

سموحة - 39 نقطة



ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع فريقا الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه المتعة والاثارة الكروية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن هذه المباراة..

يدخل الزمالك المباراة محتلًا صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدف، واستقبلت شباكه 32 هدف.

وتعد نتيجة 3-0 هي الأكبر في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة حيث فاز الأبيض على نظيره السكندري بثلاثية نظيفة في الدور الثاني لموسم 2010- 2011، وحملت الأهداف توقيع كل من أحمد جعفر وحسين ياسر وشيكابالا في المباراة التي أقيمت يوم 15 مايو 2011.

ويبحث عبد الحميد بسيونى مدرب سموحة، عن انتصار غائب لفريقه ضد الزمالك، منذ يوم 20 أكتوبر 2017، حين فاز الفريق السكندري بثلاثية نظيفة، حملت توقيع محمد حمدي زكي ومحمود عبد العزيز وباتريك مالو.

وشهد ذلك الموسم فوز سموحة ذهابا وإيابا على الزمالك، في الدوري، حيث انتصر أيضا على الفريق الأبيض في الدور الأول، بهدفي أحمد حسن مكي وأحمد نبيل مانجا

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب استمرار غياب الثلاثي طارق حامد ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه، فيما يغيب إمام عاشور للإيقاف.

