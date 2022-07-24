شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإسباني تشافي يكشف عن مفاجأة بشأن ميركاتو برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن مفاجأة لجماهير فريقه بعد ساعات قليلة من الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد بهدف دون رد، فجر الأحد.

الإسباني تشافي يكشف عن مفاجأة بشأن ميركاتو برشلونة

والتقى الفريقان في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش استعداداتهما لانطلاقة الموسم الجديد 2022-2023.

تشافي هيرنانديز تحدث لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة، في تصريحات نقلها موقع "barca universal" الإسباني، وقال: "لن نتوقف عن دعم هذا الفريق".

وأضاف: "أمامنا متسع من الوقت، وسنعمل على عقد صفقات جديدة لدعم تشكيلة الفريق بالكامل، وسنبذل قصارى جهدنا في ذلك".

ريال مدريد ضد برشلونة

وعن مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، رد تشافي بقوله "الشوط الأول كان رائعا، لكن الشوط الثاني كان معقدا".

واستدرك: "لكنني بشكل عام أشعر بالرضا بعد الفوز، رغم أننا عانينا قرب النهاية".

وأتم بقوله: "هنا في برشلونة لا يوجد مباراة ودية وأخرى رسمية، نخوض كافة المباريات بهدف الفوز خاصة أمام ريال مدريد".

شدد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على أهمية الانتصار على ريال مدريد (1-0) في الكلاسيكو الودي، الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، صباح الأحد.

وتحدث تشافي عقب المباراة، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قائلا "هنا في برشلونة، لا توجد وديات، بل هناك فرص، كما أننا نلعب ضد ريال مدريد، وكنا نرغب في الفوز، وهو ما حققناه بالفعل بعد أداء جيد جدا".

وأقر المدرب الإسباني بمعاناة فريقه في الدقائق الأخيرة، قبل أن يضيف "لكننا كنا أفضل منهم، وهناك بوادر إيجابية للغاية، رغم وجود بعض الأمور التي يتوجب علينا التحسن فيها، خاصة على المستوى البدني".

وأثنى مدرب البارسا على الوافدين الجدد، قائلا: "لقد رأيتم ما فعله رافينيا، فهو قادر على صناعة الفارق ويتمتع بحركية هائلة، فضلا عن قدرته على اللعب كجناح في كلا الجانبين".

وأكمل "روبرت ليفاندوفسكي نجم عالمي، ولقد أظهر مدى تواضعه معنا؛ حيث أنه قادم لمساعدتنا، ولقد تأقلم بسرعة هائلة مع الفريق".

ووجه تشافي رسالة للاعبيه في ختام تصريحاته، مؤكدا أنه لن يهتم بالأسماء بقدر اهتمامه بالأداء الذي يقدمه اللاعبون على أرض الملعب.

وعبر تشافي هيرنانديز المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى عن سعادته بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 1 / 0 ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022-2023 في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

قال تشافى عقب اللقاء: " الأحاسيس جيدة وإيجابية للغاية، نحن برشلونة مع الإدارة نعمل كعائلة لصنع فريق رائع لكن نحتاج لإظهار ذلك بأرض الملعب."

وأضاف مدرب برشلونة: "اللاعبون أدوا مباراة رائعة وكان هناك تفوق لأراوخو ظهير أيمن كونه لاعب ممتاز، فينسيوس لاعب ريال مدريد خطير لكن من الصعب جدًا أن تتجاوز أراوخو، وقد تمكن فينيسيوس من المرور لمرة واحدة فقط، أراوخو قدم أداء جيد للغاية."

عن صفقة كوندي تحدث تشافي هيرنانديز: "لدينا لاعبين حاليًا، لكننا سنحاول تعزيز جميع المراكز الهدف أن يتواجد لاعبان بكل مركز للتنافس بقوة."

أحرز البرازيلى رافينيا لاعب وسط برشلونة الإسبانى الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 27 من تسديدة صاروخية على يسار كورتوا حارس الريال لم يستطيع التصدى لها.