شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعود الأهلي لاستئناف مبارياته في الدوري المصري، حين يستقبل الجونة في الجولة 26، مساء يوم الأحد.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، وخسارة لقب كأس مصر أمام غريمة التقليدي الزمالك، مساء الخميس الماضي.



ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الـ15 بـ26 نقطة.

يستضيف الأهلي نظيره الجونة في الجولة 26 من الدوري المصري، على ملعب السلام بالقاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

من المقرر أن يبدأ البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي أمام الجونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم فؤاد

خط الوسط: محمد مجدي قفشة - حمدي فتحي - عمرو السولية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - حسام حسن - صلاح محسن

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

تبث منافسات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس.

ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 57 نقطة

بيراميدز - 53 نقطة

الأهلي - 48 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

سموحة - 39 نقطة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في المباراة المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والجونة على أرضية ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

ويتواجه الأهلي والجونة مساء اليوم الموافق 24 يوليو 2022، في الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن مباراة الفريقين بالجولة الأولى التي أقيمت باستاد خالد بشارة في الجونة قد انتهت بالتعادل السلبي بينهما.

وتذاع مباراة الأهلي والجونة عبر قناة اون تايم سبورت وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء أمس الخميس.