أبرزها الأهلي والجونة والزمالك ضد سموحة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة على الصعيد الأوروبي ضمن الاستعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد، بجانب مواجهات مرتقبة في بطولة الدوري المصري، أبرزها الأهلي ضد الجونة والزمالك مع سموحة.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات ودية

خيتافي X ليفانتي – الساعة 10:30 مساء

كأس العرب تحت 20 سنة

عمان X الصومال – الساعة 4 عصرا

لبنان X ليبيا – الساعة 8 مساء

الدوري المصري

الأهلي X الجونة – الساعة 6:30 مساء على قناة ON Time Sports 1

الإسماعيلي X بيراميدز – الساعة 6:30 مساء على قناة ON Time Sports 2

الزمالك X سموحة – الساعة 9 مساء على قناة ON Time Sports 1

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة