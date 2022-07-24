الأهلي يوضح: ما هو موقف النادي من التعاقد مع أشرف بن شرقي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حول موقف القلعة الحمراء من التعاقد مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق.

وقال شلبي، في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد" مساء أمس السبت، إن "سواريش تواجد منذ فترة قصيرة وعليه أن يحدد احتياجاته وفقًا لاحتياجات الفريق".

وأضاف شلبي: "القرار في يد المدير الفني، والأهلي حريص على تلبية طلبات المدير الفني".

وكشف المدير التنفيذي للنادي الأهلي كواليس اجتماع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مع المدرب ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة.

وأوضح أن "الخطيب كان حريصًا لعقد اجتماعًا مع سواريش لمناقشة ثلاثة محاور بداية بتقييم اللاعبين المعارين ومَن سيتم الاستعانة بهم في الموسم المقبل".

وتابع: "النقطة الثانية معرفة احتياجات المدير الفني سواء من لاعبين أجانب أو محليين، والنقطة الثالثة كانت معرفة رأي سواريش حول اللاعبين المرشحين للانضمام للنادي الأهلي".

واختتم سعد شلبي تصريحاته بالقول: "الخطيب عقد بعد ذلك اجتماعًا مع لجنة التخطيط وشركة الكرة لمناقشة المحاور التي تم عرضها على سواريش".

وخسر الأهلي لقب بطولة كأس مصر أمام الغريم التقليدي الزمالك مساء الخميس الماضي بنتيجة (2-1) في مسابقة النسخة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري.

يشار إلى أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق تسع نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة، إلا أن الفريق الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين ضد المقاولون العرب والإسماعيلي.