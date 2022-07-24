برشلونة يحسم الكلاسيكو بهدف في شباك ريال مدريد.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف نظيف في الكلاسيكو الودي الذي أقيم فجر اليوم الأحد في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

أحرز هدف برشلونة اللاعب البرازيلي الجديد رافينيا في الدقيقة 27 من تسديدة صاروخية على يسار كورتوا حارس الريال لم يستطيع التصدى لها.

وشهد الشوط الأول إثارة من البداية من خلال محاولات ريال مدريد اسفرت عن تسديدة صاروخية من فالفيردى لاعب ريال مدريد ارتدت من القائم، بجانب فرصة حقيقة أهدرها أنسو فاتي لاعب برشلونة أمام مرمى الريال.

وأجرى المديرين الفنيين العديد من التغييرات لمنح الفرصة لأكثر من لاعب للاطمئنان على مستواهم الفنى والبدنى قبل انطلاق الموسم الجديد فى الدوري الإسبانى.

ويعد برشلونة أكثر من فاز بالكلاسيكو في مجموع المباريات الرسمية والودية معًا، برصيد 116 فوزًا مقابل 104 لريال مدريد اعتبارًا من آخر مباراة أجريت بينهما في 20 مارس .

ويتفوق ريال مدريد بعدد الانتصارات في المباريات الرسمية برصيد 100 فوز مقابل 97 فوزًا لبرشلونة.

ملخص المباراة: