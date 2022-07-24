شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الإسماعيلى وبيراميدز قبل صدام الليلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريق بيراميدز فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم – الأحد – على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعد هذه المباراة المرتقبة من أهم لقاءات الدراويش هذا الموسم، فى إطار سعيه لمواصلة صحوة الفريق الأخيرة بالمسابقة بعدما فاز على سموحه وفيوتشر ليبتعد تدريجيا عن منطقة لا تليق بإسمه وشعبيته.

وتقابل الإسماعيلي وبيراميدز فى 12 مباراة خلال مسابقتي الدوري العام وكأس مصر، فاز الدراويش 4 وتعادل 3 وخسر 5 لقاءات، له 17 هدفًا عليه 15 هدفًا، كلين شيت مباراتين

ويعد عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي رباعي الدراويش هم أكثر لاعبي الفريق مشاركة فى مثل هذه المباريات برصيد 6 لقاءات ولكن مع فارق الدقائق.

حيث لعب ” دونجا ” 532 دقيقة، يليه ” عبد الرحمن مجدي ” 451 دقيقة و” عماد حمدي ” 388 دقيقة، ثم ” الشامي ” 368 دقيقة.

والجدير بالذكر أن هؤلاء اللاعبين يتواجدون فى قائمة الفريق للمواجهة القادمة ضد بيراميدز عدا عماد حمدي للإصابة.