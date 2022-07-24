شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سواريز مع الأهلى قبل مواجهة الجونة بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره الجونة المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لإعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة إستعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الثانى في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي.

واجمالا لعب سواريز 4 مباريات مع الأهلى ( 3 بالدوري ولقاء بالكأس) فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراة ، سجل 6 أهداف تلقت شباكه هدفين ، وواجه الجونة وتعادل سلبياً.



أرقام سواريز مع الأهلى قبل مواجهة الجونة بالدوري

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.