شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الأول ببطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الأحد منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار التي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وتقام اليوم منافسات تتابع الرجال والتي تشهد مشاركة الثنائي المصري إسلام حامد، وأحمد حامد.

بدأت المنافسات بالسلاح في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، يليها بداية مسابقة الفروسية، في الرابعة والنصف مساءً، ثم نظام النقاط الإضافية للسلاح في الخامسة والربع.

وتبدأ منافسات السباحة في الساعة الـ 5:45 مساءً ثم منافسات الليزر - رن في السادسة والربع وأخيرًا تسليم الجوائز في الساعة 6:45.

وأكدت 43 دولة مشاركتها في البطولة كالتالي:

الأرجنتين، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، شيلي، الصين، تايوان، كولومبيا، التشيك، الأكوادور، أستونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، مالي، المكسيك، مولدوفا، بيرو، بولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا،

أمريكا، أوزبكستان، فنزويلا، كرواتيا، الدنمارك، البرتغال، صربيا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وسيشارك المنتخب المصري في منافسات البطولة ب 11لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

يذكر أن جدول منافسات البطولة يضم مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.