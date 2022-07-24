شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل عن مواجهة الإسماعيلى مع بيراميدز: لا مجال لنزيف مزيد من النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن الفترة الحالية تحتاج من الجميع لمزيد من الصبر والدعم سعياً للخروج من تلك المرحلة الصعبة لاسيما فى ظل ضيق فارق النقاط بين فرق المسابقة.

ويستضيف الإسماعيلي، منافسه بيراميدز اليوم فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الإسماعيلية، لحساب الجولة الـ 26 ببطولة الدوري المحلي.

وتابع : ” النتائج الإيجابية تأتي بعد جهد وعرق وصبر، فتحديد الأهداف واضحة وصريحة لأن هذا ما عهدته وشاهدته فى معظم الأندية الكبرى الناجحة “.

وواصل الجمل : ” المنافسة محتدمة بين كافة الفرق لذلك أرى أنه لا مجال لنزيف مزيد من النقاط خلال الفترة المقبلة في ظل الدفعة المعنوية للاعبين بعد حصد انتصاراتين فى غاية الصعوبة كان آخرهم فى اللحظات الأخيرة “.

وأتم تصريحاته : ” مواجهة بيراميدز صعبة للغاية لكننا سنلعب وسنبذل قصاري جهدنا لتحقيق أقصى إستفادة لإسعاد جماهيرنا التي لا تكل أو تمل من المؤازرة والمساندة طوال الـ 90 دقيقة “.