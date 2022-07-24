شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضا "بوبو" يغيب عن فيوتشر أمام الزمالك بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمد رضا "بوبو"، لاعب فيوتشر، عن تدعيم صفوف فريقه أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الخميس المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته أمس مع فريقه أمام البنك الأهلي.

وكان فيوتشر قد حقق فوزاً عريضاً على البنك الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري العام، وذلك برباعية مقابل هدف ليستعيد مسار الانتصارات بعد تلقي 3 هزائم متتالية بالمسابقة المحلية.

وإجمالاً شارك بوبو مع فيوتشر في 23 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين خلال الموسم الجاري، منذ انضمامه إلى الفريق في بداية الموسم قادماً من وادي دجلة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدت عليه إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.