شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدرع لاعب يد الزمالك يغادر القاهرة للانضمام إلى ليموجيه الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مطار القاهرة منذ قليل نجم منتخب مصر لكرة اليد و نادى الزمالك سيف الدرع متوجها إلى فرنسا للانضمام إلى صفوف نادى ليموجيه الفرنسى فى تجربة احترافية جديدة فى ملاعب كرة اليد الأوروبية.

وحصل الدرع مؤخرا مع منتخب الفراعنة على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى إختتمت بالقاهرة بالفوز على الرأس الأخضر .

بدأ الدرع مشوار كرة اليد فى نادى هليوبوليس و انتقل إلى صفوف نادى الزمالك و حقق مع نادى الزمالك بطولة دورى المحترفين و بطولة السوبر المصرى و بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس ثم انتقل الموسم الجديد الى صفوف نادى ليموجيه الفرنسى.

سيف الدرع هو الشقيق الأصغر للاعب يحيى الدرع المقرر أن ينضم هو الأخر إلى صفوف فيزبريم المجرى الذى يلعب فى صفوفه نجم المنتخب يحيى خالد.