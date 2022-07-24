شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فيريرا "رجل الإنجازات" فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع البرتغالى جوسفالدو فيريرا أن يخطف لقب " رجل الإنجازات " فى ميت عقبة فى ظل الإنجازات التى يحققها مع الفريق الأبيض أينما تواجد و اخرها كأس مصر في ولايته الثانية مع الزمالك بالأمس بعد الفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر نسخة 2020، بهدفين مقابل هدف.

ويرتبط أن فيريرا بكيمياء قوية مع الجماهير ولاعبى الفريق اللذين وضعوا فيه الثقة لمزيد من التتويج بالبطولات، لا سيما أنه يعرف جيدا كيفية التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية والفنية.

وقاد فيريرا الفريق الأبيض في موسم 2014 / 2015 لتحقيق لقب الدورى المصري والكأس بعد الفوز على الأهلي، في النهائي بهدفي باسم مرسي مهاجم سيراميكا حاليا، قبل أن يودع الكونفدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائي على يد النجم الساحلي التونسي ويخسر السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 3-2.

ونجح البرتغالى فيريرا في جمع 10 نقاط في أول 4 جولات من الدوري موسم 2014 / 2015 قبل أن يغادر القلعة البيضاء بعد 41 مباراة، فاز في 28 منها وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6.

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى البرتغالى للزمالك فيريرا فى الصور التالية :