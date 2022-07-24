شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بالتتويج بالكأس لمواجهة الغيابات أمام سموحة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، مواجهة صعبة عندما يلتقى مع سموحة في التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تكمن صعوبة المباراة على الفارس الأبيض في قيامها بعد وقت قليل جدًا من مواجهة الأهلى في نهائي كأس مصر، في اللقاء الذى أقيم يوم الخميس الماضى، مما يؤدى لإرهاق اللاعبين، فضلاً عن نشوة الانتصار والتتويج بالكأس التي حذر منها فيريرا، بخلاف الغيابات الهامة التي يعانى منها الفريق الأبيض، ورغبة سموحة في تحقيق الفوز وتعويض الخسارة الأخيرة من البنك الأهلى.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدف، واستقبلت شباكه 32 هدف.

وحرص البرتغالى فيريرا على التحدث مع لاعبى فريقه حولة ضرورة طى صفحة مباراة نهائي كأس مصر، مؤكدًا إن صفحة بطولة الكأس أغلقت تماما ويجب التركيز في مباراة سموحة بمسابقة الدوري من أجل الحفاظ على صدارة جدول المسابقة والوصول للهدف المراد دائما وهو حصد البطولة، كما حذر الخواجة البرتغالى من التعالى أو التراخى في مواجهة الفريق السكندرى بعد التتويج بالكأس.

ويعانى الزمالك من العديد من الغيابات يأتي أخرها رحيل المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم بعدما انتهت عقودهم مع القلعة البيضاء، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكل مكون من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – عبد الله جمعة، خط الوسط: سيف فاروق جعفر ومحمد أشرف روقا – سيد عبد الله نيمار– يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: سيف الجزيري.

على الجانب الآخر، طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق سموحة من لاعبيه استغلال ارهاق لاعبى الزمالك، ونشوة الفوز ببطولة كأس مصر والعمل على تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية، ستجعله يقفز في المربع الذهبى، كما طلب استغلال غياب أشرف بن شرقى وهو الأمر الذى سيقلل من خطورة خط هجوم الزمالك، مع اتخاذ كافة الاحتياطات أمام أصحاب المهارات أمثال أحمد سيد زيزو ومحمود شيكابالا.