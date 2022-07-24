شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات أمام الجونة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات السادسة والنصف مساء اليوم الأحد مباراة صعبة حينما يستضيف نظيره الجونة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بالجولة الأخيرة للدوري بهدفين دون رد ثم خسارة لقب كأس مصر في المباراة النهائية لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف ، في المقابل حقق الجونة انتصاراً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لإعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة إستعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الثانى في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى في مباراة الجونة بسبب الإصابة.

في المقابل ، طالب طلعت يوسف المدير الفني للجونة لاعبيه بضرورة إستغلال حالة التراجع التي يعيشها فريق الاهلى في الآونة الأخيرة لتحقيق نتيجة إيجايبة للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.