شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رياض محرز يكشف أسباب استمراره مع الفريق السماوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي عن أسباب استمراره مع الفريق السماوي لما بعد نهاية عقده السابق.

أسباب استمراره مع الفريق السماوي

وقام محرز خلال الشهر الحالي بتجديد عقده مع السيتي حتى صيف 2025، بدلا من العقد السابق الذي كان سينتهي في 30 يونيو 2023.



وعن ذلك، قال محرز في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بالطبع أشعر بأن مدينة مانشستر وكأنها منزلي".

وتابع: "من الصعب قول هذا، لأنني جئت من منطقة مختلفة تمامًا وهي العاصمة الفرنسية باريس، والتي تختلف تمامًا عن مانشستر، ولكن نعم، عائلتي هنا وسعيدة".



وأردف: "أنا سعيد جدًا للبقاء هنا مع مانشستر سيتي، أحب النادي وهذا هو المكان الذي أشعر بأنه المناسب والأفضل لي".

وكان من الممكن أن يغادر محرز صفوف السيتي خاصة مع وصول عروض له من قبل باريس سان جيرمان، لكنه قرر البقاء وصناعة التاريخ، فضلا عن إيمان النادي قدرات صاحب الـ31 عاما.

وعن ذلك، يقول محرز: "أعتقد أن ما فعلناه في السنوات الأربع أو الخمس الماضية مذهل بالفعل، سيكون من الجيد جدا الاستمرار ومحاولة تحطيم أي أرقام قياسية ".

وأضاف: "بالتأكيد دوري أبطال أوروبا هدف مهم جدا، ولكن هي التفاصيل، هل تعلم؟، العام الماضي، كنا نستحق التأهل للنهائي ولم نفعل ذلك، لكن أعتقد أننا سنكون هناك مرة أخرى في الموسم المقبل".

وأكمل: "نحن حقا نريد الفوز مرة أخرى، عندما يبدأ الموسم، نريد العودة مرة أخرى، هذا هو الدافع الكبير، لم نفكر أبدًا أن الأمر سيكون سهلًا هذا العام، ستكون المنافسة صعبة للغاية على كافة الأصعدة".

وواصل: "نحن نبدأ الموسم بتركيز بنسبة 100%، لأننا نريد الفوز وبنينا بهذه العقلية، في اليوم الأخير بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أمام أستون فيلا، كنت أفكر فقط، وأقول، بحق الجحيم، ماذا نفعل هنا؟، نلعب على أرضنا ونخسر 0-2 ضد فيلا".

وأتم: "في بعض الأحيان لا تشعر بالرضا في إحدى المباريات، ولم أفعل ذلك في هذا اليوم، بدليل ظهور لاعبين ساعدونا على الفوز وتحقيق اللقب، هذه هي عقليتنا".

وتحدث النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، عن زميله الجديد في الفريق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.



وقال محرز: "إن هالاند لديه خصال مختلفة كل من رحيم سترلينج، وجابرييل جيسوس، وسيشكل إضافة بالنسبة للفريق".



وأكمل: "لكننا لن نغير الأسلوب الذي نلعب به، نحن نلعب بطريقة مختلفة منذ وصول بيب جوارديولا لفريقنا".



وأتم: "إنها طريقة مختلفة، والأهم أننا نحقق الانتصارات من خلالها".

وقال محرز، في تصريحات لموقع "مانشستر سيتي" الرسمي: "هالاند إضافة جيدة جدًا للفريق، كما قلت من قبل. إنه لاعب جيد جدًا، وهو شاب".

وأضاف: "سيكون من الجيد وجوده معنا، لا أعرف كيف يمكننا اللعب معًا، سنرى كيف يحدث الاتصال بيننا".

وتابع: "هالاند يمتلك صفات مختلفة عن رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس، لكنها لن تغير الطريقة التي نلعب بها".

وأكمل: "لقد لعبنا بهذه الطريقة تحت قيادة بيب منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، جاء لاعبون وآخرون رحلوا، وما زلنا بنفس الطريقة".

وعن مواجهة بايرن الودية، قال: "بايرن ميونخ فريق كبير، ستكون مباراة جيدة جدًا، لسنا بأتم جاهزية، لذلك ستكون المباراة مثل التدريب بالنسبة لنا".