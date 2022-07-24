شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتحدى بيراميدز في مواجهة مثيرة بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية، في اليوم الأخير ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

في المقابل يحتل بيراميدز المركز الثاني بعدما فوزاً ثميناً على حساب الأهلي في الجولة 25 من عمر المسابقة، حيث تغلب على الفريق الأحمر بثنائية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 53 بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث بجدول المسابقة.

يدخل الإسماعيلي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد مواصلة مسيرة الانتصارات بحصد الفوز الثاني على التوالي أمام فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، قبل أيام، كما أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي تحمله قيمة 1000 تذكرة من نفقته الخاصة للمباراة المرتقبة.

فيما تأكد غياب محمد هاشم، قلب دفاع الفريق، عن مواجهة بيراميدز وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، واستقر حمزة الجمل على الدفع بالصاعد محمد نصر بدلا منه.

بيراميدز هو الآخر أصبح رقما صعبا في المنافسة على الدوري هذا الموسم، خاصة بعدما قررت إدارة نادي بيراميدز مخاطبة اتحاد الكرة بشكل رسمي للمطالبة بتعيين حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق المتبقية في بطولة الدوري الممتاز، خلال المرحلة المقبلة وحتى نهاية الدوري، في إطار حرص النادي على حقوقه كاملة، والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.

ويراهن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، على خبرة لاعبيه لمواصلة المنافسة على الدوري ويتسلح بمعنويات كبيرة بعدما نجح فى تحقيق انتصاره الأول على الأهلى بعد 6 مباريات أمام المارد الأحمر ، تعادل فى لقاء وخسر أربع مرات وفاز مرة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه عشرة أهداف.