شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي مانشستر يونايتد يغري تين هاج بمكافأة ضخمة (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن إريك تين هاج مدرب فريق مانشستر يونايتد، تنتظره مكافأة ضخمة حال قيادته الشياطين الحمر للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2023/24.

وكان مانشستر يونايتد قد فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، بعدما أنهى النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي في المركز السادس حيث سيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

ماذا يمتلك إريك تين هاج في عقده الحالي مع مانشستر يونايتد؟

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن إريك تين هاج يمتلك بندًا في عقده الحالي مع مانشستر يونايتد يتيح له الحصول على مكافأة مغرية حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن تين هاج سيحصل على مكافأة قدرها 3 ملايين جنيه إسترليني حال العودة إلى البطولة الأوروبية المرموقة.

ومع ذلك، لا يزال هذا مجرد جزء بسيط مما سيخسره مانشستر يونايتد إذا فشل في المشاركة في بطولة النخبة الأوروبية للعام الثاني على التوالي.

إن راتب تين هاج البالغ 9 ملايين جنيه إسترليني في السنة هو نصف المبلغ الذي يكسبه بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.

يواجه يونايتد إمكانية خسارة ثقيلة بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني إذا خسر مكانًا على طاولة القمة الأوروبية مرة أخرى بعد حملة الكابوس في العام الماضي.

بموجب شروط عقد رعاية بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني في الموسم، ومدته عشر سنوات مع شركة أديداس لتصميم القمصان، سيخسرون 25 مليون جنيه إسترليني إذا فشلوا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وسيتعرضون لضربة مالية ضخمة أخرى من فريق الراعي الرئيسي للقمصان، Team Viewer، الذي قام بوضع مكافآت كبيرة متعلقة بالأداء، في الصفقة التي تبلغ قيمتها 47 مليون جنيه إسترليني في السنة.

عدد من الرعاة الثانويين الآخرين لديهم أيضًا اتفاقيات مرتبطة بلعب يونايتد ضد أفضل الأندية في القارة.

علاوة على ذلك، هناك احتمال خسارة الملايين من عائدات التلفزيون والجوائز المالية، وهم يرون بالفعل تأثير نقص كرة القدم في دوري أبطال أوروبا عندما يتعلق الأمر بسوق الانتقالات.

ألمح إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى رغبته في إبرام ناديه المزيد من الصفقات خلال الانتقالات الصيفية الجارية إن كان يريد تحقيق النجاح بنهاية الموسم المقبل.

وخلال الصيف الجاري ضم يونايتد ثلاث صفقات هم تايريل مالاسيا وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز.

وتحدث تين هاج للصحفيين اليوم الجمعة قائلا: "وقعنا مع إريكسن من أجل وسط الملعب، نحن سعداء بذلك، أنا سعيد حقا بأداء خط الوسط والهجوم في اللحظة الحالية".



واستدرك "لكنني أعرف أيضا الموسم المقبل سيشهد الكثير من المباريات وهناك كأس العالم لذا نحتاج لاختيارات أكثر، لدينا فريق جيد، ونحتاج لتحقيق النتائج الصحيحة في نهاية الموسم".

وبسؤاله بالتحديد إن كان يونايتد يعاني من أزمة في عدد المهاجمين قال: "هذا سبب آخر، لكن بسبب عدد المباريات فنحن نحتاج لخيارات أكثر في الهجوم".

وشدد المدرب الهولندي "أعتقد أنه أمر حيوي إن أردت النجاح، فهذا الموسم سيكون طويلا للغاية، ولكن لدينا الوقت لملء ذلك".

وبسؤاله عن هل اللاعبين الشباب في يونايتد يستطيعون ملء الفراغ في صفوف فريقه أجاب "يجب أن ننتظر فأعتقد أنهم يحتاجون لبعض التطور".

وشدد "لكننا نعمل يوميا على تحقيق ذلك ولن يتحقق الأمر في عشية وضحاها بل ستأخذ العملية بعض الوقت ونحتاج للصبر، وإن أظهر أي منهم تأثيرا فأنا المدرب هنا وسوف أدفع بهم".

وواصل المدرب الهولندي "أعتقد أنهم يبلون بلاء حسنا ولكنني أعرف معايير الدوري الإنجليزي والكرة الأوروبية مرتفعة للغاية، الأمر يتعلق بهل يستطيعون تحمل المسؤولية للعب والمساهمة؟".

وأتم تين هاج تصريحاته "هل هم مدركون للأوضاع السيئة، هذا ما يجب أن أتحقق منه وسوف أتخذ قراراتي لكن من الواضح أن بعض اللاعبين لديهم إمكانيات مميزة".



انتقد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد ما حدث من فريقه في تعادله مع أستون فيلا اليوم السبت وديا.



وفرط يونايتد في تقدمه بهدفين أمام أستون فيلا ليتعادل في آخر مبارياته الودية في أستراليا.

وتحدث تيج هاج عقب المباراة قائلا: "نريد تقديم كرة قدم استباقية وهجومية ونتحلى بالمبادرة، شاهدت ذلك اليوم ولفترات طويلة في المباراة".



واستدرك "لكن في النهاية يتعين علينا السيطرة على المباراة والتحكم بها وهو ما لم نقم به".

وأكمل "يجب أن يتحلى كل اللاعبين بالثقة لأنهم جيدين ولكن يجب أن يعرفوا أن عليهم العمل واللعب كفريق واحدة ووقتها سنقدم مستويات جيدة".

وأردف "المباراة كانت تحت سيطرتنا ثم فقدنا تلك السيطرة وهذا ليس جيدا".

وتابع المدرب الهولندي حديثه "أحرزنا تقدما كأفراد في المعسكر هناك أمور إيجابية وأخرى سلبية وهكذا سيكون الموسم لأن الأمور لا تسير بشكل تصاعدي خلاله".

وأضاف "كنا مميزين في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كنا سيئين وفقدنا السيطرة على المباراة وهذا ليس جيدا ولكنه درس للاعبين".

وعن أرضية ملعب المباراة السيئة قال: "هذه الظروف التي ينبغي علينا التكيف والتعامل معها فهو كان ملعبا لكلا الفريقين وعلينا الاستفادة من وضع الأرضية بقدر الإمكان".

وأصبحت تلك هي المباراة الأولى التي يفشل فيها يونايتد في الفوز تحت إمرة مدربه الجديد إريك تين هاج.

إذ أن يونايتد فاز على ليفربول برباعية دون رد وعلى ميلبورن فيكتوري بأربعة أهداف لهدف.

بالإضافة لانتصاره بثلاثة أهداف لهدف على كريستال بالاس قبل تعادله اليوم مع أستون فيلا.