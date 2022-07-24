شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل يريد النجم “ليونيل ميسي” العودة إلى برشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألقت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي قنبلة موقوتة في الميركاتو الصيفي قد تجعل حسابات برشلونة فيه تنقلب رأسًا على عقب، وقد يتأجل الحسم للموسم المقبل إن صدقت تلك الأنباء.

أين يتجه ميسي؟

فعبر برنامج "الكلاسيكو تي في" الذي يقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت بروناتي إن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة أمر يرغب فيه الأرجنتيني!.

وتعد بروناتي من المقربين في عالم الصحافة للنجم الأرجنتيني، وكانت من أوائل من تحدث عن رحيل ميسي عن برشلونة الصيف الماضي.

وقالت بروناتي في تصريحاتها: "عودة ميسي؟ إنه يريد ذلك وكذلك يريد والده".

وأضافت: "ما دام كان ميسي يلعب كرة القدم فإنه يريد أن يكون في برشلونة، لكن المهم هو تحسن العلاقة مع الإدارة الحالية لبرشلونة بسبب الطريقة التي رحل بها".



والد ميسي هو وكيل أعماله في ذات التوقيت، وبالتالي فإن الرغبة أكيدة من قبل الأرجنتيني وبيئته في الوقت الراهن بالعودة إلى برشلونة.



لكن الظروف المادية التي تحيط بالبلوجرانا لا تجعل صفقة من هذا النوع سهلة، ربما تكون أسهل في الصيف المقبل حين ينتهي عقد ميسي في باريس سان جيرمان ويصبح حرًا بالانتقال إلى أي نادٍ يريده.

ولعل هذه الرغبة في العودة إلى برشلونة هي ما جعل ميسي يتلكأ في قبول عرض التجديد الذي عرضه عليه باريس سان جيرمان لموسم ثالث إضافي في العقد، الأيام ستحسم كل شيء.

كشفت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في العودة إلى برشلونة الإسباني.

ورحل ميسي عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ميسي تحدث مع المدرب تشافي هرنانديز وطلب منه العودة إلى برشلونة، وأعرب المدرب عن سعادته بالطلب، لكنه طالبه بالتحدث مع خوان لابورتا رئيس النادي"



وقدم ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، مفاجأة سارة للمدير الفني الجديد للفريق، كريستوف جالتيه، حسب تقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن جالتيه وجهازه المعاون سعداء للغاية بالحالة الفنية والبدنية، التي يبدو عليها ميسي في معسكر الفريق باليابان.



وأضافت الصحيفة أن مدرب بي إس جي، وجد (ليو) مندمجا للغاية في التدريبات، ويتصرف بأقصى درجات الاحترافية.

وتابعت: "لم يصل ميسي إلى قمة مستواه بعد خلال المعسكر، لكنه ليس سيئا"، لافتة إلى انتظام النجم الأرجنتيني في فترة الإعداد، هذا الصيف، في موعد مبكر عن المطلوب منه.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع بي إس جي بنهاية الموسم المقبل، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي.

وقد سجل "البرغوث" هدفا، ساهم في فوز سان جيرمان على كاواساكي فرونتال الياباني (2-1)، في مباراة ودية قبل يومين.



عبر لاندون دونافان، أسطورة الكرة الأمريكية، عن رأيه بشأن ختام مسيرتي نجمي الكرة العالمية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



ويلعب ميسي حاليًا مع نادي باريس سان جيرمان ولا يعيش أفضل فترات مسيرته، فيما لم يحسم رونالدو بعد قراره بشأن البقاء أو الرحيل من مانشستر يونايتد.