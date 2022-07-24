شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النجم نيمار يحسم الجدل حول مستقبله.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان رغبته في البقاء مع ناديه، وذلك بعد الأنباء العديدة التي ربطته بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية.



وأدلى نيمار بتصريحات صحفية بعد الفوز الذي حققه باريس سان جيرمان على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 3-0 وديًا، في إطار استعدادات الفريق الباريسي للموسم الجديد.

هل يرحل أم يبقى؟ نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

وقال نيمار: "أشعر أنني بحالة بدنية جيدة، لقد تدربت في المنزل خلال فترة الإجازة، بالطبع لا يزال يتعين علينا مواصلة التدريب أجل التحسن كفريق وسنفعل ذلك، ولكن الحقيقة هي أن كل شيء يسير على ما يرام وأشعر أنني بحالة جيدة".

وأضاف: "بالنسبة لي أريد البقاء في باريس، حتى الآن لم يخبرني أحد بأي شيء ولا أعرف خطط النادي حتى الآن، ولازالت مرتبط بعقد لعدة سنوات".

وردًا على هل يريد أن يثبت للجماهير أنهم كانوا على خطأ بعد الانتقادات الشديدة في الموسم الماضي؟، علق، قائلًا: "ليس لدي شيء لأثبته لأي شخص، الجميع يعرفني، ويعرفون كيف أتصرف على أرض الملعب، ولست بحاجة لإثبات نفسي، أريد فقط أن ألعب كرة القدم لأكون سعيدًا، يتحدث الناس كثيرا لأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء آخر".



أكد الدولي البرازيلي كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، أن فريقه سيفتح الباب أمام مواطنه نيمار، إذا رغب في الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت راقص السامبا بالرحيل عن باريس خلال الصيف الجاري، إذ يريد النادي الفرنسي التفريط في خدماته، بعدما تعاقد معه قادمًا من برشلونة في صفقة قياسية تعد الأغلى في التاريخ، في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو.



وفي حواره مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، قال كاسيميرو: "أي فريق في العالم يتمنى أن يلعب له نيمار، وإذا لم يريده باريس، فإن أبواب ريال مدريد ستكون مفتوحة له، إنه أحد أفضل اللاعبين بالعالم دون أدنى شك".

وبسؤاله عن قدوم الفرنسي الشاب تشاوميني وإمكانية رحيل واحد من ثلاثي منتصف الملعب قال: "لا يمكن للريال التخلي عني أو عن لوكا أو توني، هذا مستحيل، هو بالطبع إضافة قوية للفريق، وسنعطيه الكثير من خبراتنا خلال الفترة القادمة".

وعن مواطنه فينيسيوس جونيور ومنافسته مع الدولي البلجيكي إيدين هازارد قال: "هازارد يتدرب بشكل قوي جدًا حاليًا، أعتقد أن مكان فينيسوس سيكون في خطر إذا انخفض مستواه، لأن هازارد سيستثمر عودته للتشكيل بقوة".



بعد موسم مخيب للآمال ووصول طاقم تدريبي جديد، زادت التكهنات بشأن مستقبل نجم باريس سان جيرمان نيمار. لكن المهاجم البرازيلي أكد الآن أنه يرغب بالبقاء، وأضاف: " لست بحاجة لإثبات نفسي لأي شخص"! فماذا قال المدرب الجديد؟