شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية ؟ (تردد القناة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواصل فريقا ريال مدريد وبرشلونة، الاستعداد للموسم الكروي الجديد، بلقاء ودي مرتقب على هامش معسكرهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد المباراة

ويخوض برشلونة بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، معسكرا خارجيا استعدادا للموسم الجديد، حيث وصل إلى مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية في الأيام القليلة الماضية.

ويوجد الفريقان الآن في الولايات المتحدة من أجل خوض الفترة التحضيرية، وستكون هذه المباراة هي أولى لقاءات ريال مدريد الودية قبل الموسم الجديد.

يلتقي ريال مدريد في أولى تجاربه الودية للموسم الجديد، نظيره وخصمة التقليدي برشلونة في لاس فيجاس الأمريكية، فجر الأحد.



موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة هو السادسة صباح الأحد بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، السابعة صباحا بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بتوقيت القاهرة وليبيا والخرطوم هو الخامسة فجرا، الرابعة فجرا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.



من المقرر أن تنقل قناة الرابعة العراقية مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية على الهواء مباشرة.



يبحث الكثير من تردد القناة الرابعة العراقية، وذلك بعد الإعلان عن إذاعتها لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية، التي تقام فجر اليوم الأحد بالولايات المتحدة الأمريكية.

تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر “نايل سات”.



وكانت القناة الرابعة العراقية الرياضية أعلنت عن إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية على النايل سات، وذلك بعد حصولها على حقوق بث المباراة ومباريات بطولة دوري الأبطال الودية، وتردد القناة هو:



التردد: 11334



الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية



تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية في الخامسة من فجر يوم الأحد 24 يوليو الجاري، بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن المعسكر الخارجي الفريقين.



أعلنت القناة الرابعة العراقية الرياضية عن إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية على النايل سات، وذلك بعد حصولها على حقوق بث المباراة ومباريات بطولة دوري الأبطال الودية.

وأصبح تردد القناة الرابعة الرياضية العراقية تريند على جوجل كأكثر الكلمات بحثًا في مصر، ولذلك تنشر بوابة أخبار اليوم لقراءها الأعزاء تردد القناة الرابعة الرياضية.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام المباراة فجر الأحد 24 يوليو، في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة الرابعة العراقية.

تردد القناة الرابعة الرياضية

ومن المنتظر رؤية صفقات الفريقين الجديدة، حيث تعاقد ريال مدريد مع أنطونيو روديجر وأوريلين تشواميني، بينما ضم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسن ورافينيا.

وتردد القناة الرابعة الرياضية هو:

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

تكشيلة ريال مدريد وبرشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الفريقين سيبدآن اللقاء بتشكيلة بها عديد البدلاء، لعدم جاهزية جميع اللاعبين.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

ريال مدريد: كورتوا - ميندي - ألابا - روديجر - فاسكيز - فالفيردي - تشواميني - مودريتش - رودريجو - فينيسيوس - لاتاسا.

برشلونة: تير شتيجن - ألبا - كريستنسن - أراوخو - دست - بوسكيتس - كيسي - بيدري - رافينيا - فاتي - أوباميانج.

وفي سياق آخر، كانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت عن مواعيد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الموسم الجديد لليجا 2022/ 2023.

وحددت الرابطة كلاسيكو الدور الأول في سانتياجو برنابيو يوم 16 أكتوبر 2022 " الجولة الـ 9".

بينما يقام كلاسيكو الدور الثاني في الكامب نو يوم 19 مارس 2023 " الجولة الـ 26".

ومن المقرر أن يبدأ موسم 2022/ 2023 من الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس 2022 على أن ينتهي الموسم في 4 يونيو 2023.

يذكر أن ريال مدريد بعد مباراة برشلونة، سيواجه كلوب أمريكا يوم 26 من شهر يوليو الجاري، ومن ثم سيخوض المباراة الأخيرة أمام يوفنتوس يوم 30 من نفس الشهر، على أن يعود لإسبانيا للتحضير لمباراة السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت يوم 10 أغسطس المقبل.

