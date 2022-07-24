شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخب جنوب إفريقيا يتوج بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 للمرة الأولى في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توج منتخب جنوب إفريقيا بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على المغرب بهدفين لهدف.

ودخل منتخب المغرب المباراة بطموحات كبيرة، بغية تحقيق أول لقب له في كأس أمم إفريقيا للسيدات، وأول لقب عربي بشكل عام في تاريخ البطولة، عبر الفوز على المنتخب الجنوب أفريقي.

تفاصيل المباراة



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي وسط أداء قوي من سيدات أسود الأطلس، قبل أن يقلب الضيوف الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني.

وضرب منتخب جنوب إفريقيا أحلام المغاربة في الشوط الثاني بتسجيل هدف أول عبر لاعبته هيلدا ماجايا، في الدقيقة 63، بعد عرضية حريرية أودعتها الشباك.

وأضافت اللاعبة ذاتها الهدف الثاني لجنوب إفريقيا بعد 8 دقائق مستفيدة من هجمة مرتدة سريعة.

وقلص سيدات المغرب الفارق بهدف أول عبر روسيلا أيان قبل النهاية بـ4 دقائق من هجمة خاطفة، لكنه لم يكن كافيا لإعادة الحلم إلى أرض الواقع من جديد، ليخسر المنتخب العربي فرصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن منتخب نيجيريا توج بـ11 لقبا خلال 13 نسخة سابقة في البطولة، مقابل لقبين لغينيا الاستوائية، قبل أن ينضم منتخب جنوب إفريقيا لقائمة الأبطال.



وخاض منتخب المغرب مباراة نارية أمام نظيره الجنوب أفريقي (السبت) في نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 التي تقام على أرض أسود الأطلس.



ودخل سيدات المغرب المباراة بطموحات كبيرة، بتحقيق أول لقب لهن في البطولة، وأول لقب عربي بشكل عام فيها، عبر الفوز على المنتخب الجنوب أفريقي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي وسط أداء قوي من سيدات أسود الأطلس، قبل أن يقلب الضيوف الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني.



وضرب منتخب جنوب إفريقيا أحلام المغاربة في الشوط الثاني بتسجيل هدفين في الدقيقتين 63 و71، عبر لاعبته هيلدا ماجايا، ليحسم اللقب بشكل إكلينيكي.

وقلص سيدات المغرب الفارق بهدف أول عبر روسيلا أيان قبل النهاية بـ4 دقائق من هجمة خاطفة، لكنه لم يكن كافيا لإعادة الحلم إلى أرض الواقع من جديد، ليخسر المنتخب العربي فرصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

واستطاع المنتخب المغربي أن يسطر تاريخا جديدا له بالوصول لأول مرة لنهائي أمم إفريقيا للسيدات بعد الإطاحة بنظيره النيجيري من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح.



في المقابل، تأهل منتخب جنوب إفريقيا للمباراة النهائية بعد فوزه على زامبيا في المربع الذهبي بهدف دون رد.