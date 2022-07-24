شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أستون فيلا الإنجليزى يعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 24 يوليو 2019 ، أعلن نادى أستون فيلا الإنجليزى تعاقده رسميا مع النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه قادما من صفوف قاسم باشا التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية ، وكانت التقارير الإنجليزية قد ذكرت أن قيمة الصفقة النهائية هى 10 ملايين يورو أى ما يعادل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

يبدأ الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني تجربة احترافية جديدة مع طرابزون التركي بعد الانتقال إليه رسميا من أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب تريزيجيه لأندية الأهلى وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، وقاسم باشا التركي وأستون فيلا وإسطنبول باشاك شهير التركي وأخيرا طرابزون التركي.

وأكد تريزيجيه إنه سعيد بالانضمام لبطل الدوري التركي في صفقة انتقال لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه عقب توقيع العقود، "أود أن أبدأ بالتعبير عن سعادتي لوجودي فى طرابزون سبور، لأنني أعلم أننى أنضم إلى فريق كبير جدًا، لدينا رئيس رائع ومدرب رائع ومشجعون رائعون، أعلم أننى جئت إلى فريق بطل وأنا أعرف التوقعات هنا، سنواصل الفوز بالبطولات لمدة 4 سنوات سأكون هنا وسنواصل القيام بذلك لسنوات عديدة أخرى".

وأضاف، "أعلم أنه يجب علىّ دائمًا تقديم الأفضل للفريق، أنا أيضًا سأحاول دائمًا إسعاد جماهيرنا بأدائى، آمل أن نحتفل بالبطولات معًا فى هذه السنوات".

وأختتم تريزيجيه، "لقد جئت من أحد أكبر الفرق فى بلدى وربما فى الشرق الأوسط، الأهلي لذلك، أنا على دراية بالتوقعات فى فريق كبير وما على فعله هناك، أعرف هذا لأننى عشت ذلك من قبل، أتطلع إلى لقاء جماهيرنا ومساعدة الفريق، أود أن أشكر رئيسنا على مساعدتى فى الانضمام إلى هذا النادي كثيرًا".

ونستعرض أبرز ما قدمه تريزيجيه في مشوراه الاحترافى بداية من الأهلي وصولا إلى محطة طرابزون..

الأهلي: 87 مباراة، 7 أهداف، 9 أسيسيت

قاسم باشا: 71 مباراة، 25 هدف، 18 أسيست

أستون فيلا: 64 مباراة، 9 أهداف، 5 أسيست

موسكرون : 28 مباراة، 7 اهداف، 5 أسيست

باشاك شهير: 13 مباراة، 6 أهداف، 4 أسيست

أندرلخت: 11 مباراة، 0 أهداف، أسيست واحد