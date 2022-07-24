شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسموحة اليوم الأحد 24 / 7 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع فريقا الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه المتعة والاثارة الكروية ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن هذه المباراة..

ترتيب الزمالك وسموحة فى جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدف، واستقبلت شباكه 32 هدف.

الثلاثية أكبر انتصار

وتعد نتيجة 3-0 هي الأكبر في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة حيث فاز الأبيض على نظيره السكندري بثلاثية نظيفة في الدور الثاني لموسم 2010- 2011، وحملت الأهداف توقيع كل من أحمد جعفر وحسين ياسر وشيكابالا في المباراة التي أقيمت يوم 15 مايو 2011.

سموحة يبحث عن انتصار غائب من 5 سنوات

ويبحث عبد الحميد بسيونى مدرب سموحة، عن انتصار غائب لفريقه ضد الزمالك، منذ يوم 20 أكتوبر 2017، حين فاز الفريق السكندري بثلاثية نظيفة، حملت توقيع محمد حمدي زكي ومحمود عبد العزيز وباتريك مالو.

وشهد ذلك الموسم فوز سموحة ذهابا وإيابا على الزمالك، في الدوري، حيث انتصر أيضا على الفريق الأبيض في الدور الأول، بهدفي أحمد حسن مكي وأحمد نبيل مانجا

غيابات الزمالك أمام سموحة

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب استمرار غياب الثلاثي طارق حامد ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه، فيما يغيب إمام عاشور للإيقاف.

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة